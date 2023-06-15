أستراليا ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وقال ألبانيزي في تصريحات صحفية، إنّ "الحكومة تلقت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
والخميس قال ألبانيزي، إنّه بعد أن سلكت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض فإنّ الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدماً في مشروعها.
وأضاف "نحن نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وهذا المكان في كانبيرا، استحوذت عليه روسيا، في كانون الأول ديسمبر عام 2008.
وكانت روسيا في حينه تعهدت ببناء المبنى في غضون ثلاث سنوات، لكن المشروع لم يكتمل أبدًا.
وفي عام 2022، قررت السلطات الأسترالية، وقف تأجير الأرض التي كانت روسيا بصدد بناء سفارة جديدة عليها.
وذكرت هيئة العاصمة الوطنية في أستراليا في حينه إنه "بعد مشاورات ومناقشات منتظمة مع المسؤولين الروس على مدى سنوات، وفي ظل عدم وجود التزامات بشأن تواريخ الإنجاز، تقرر إنهاء عقد الإيجار".