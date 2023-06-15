أستراليا ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

وهذا المكان في كانبيرا، استحوذت عليه روسيا، في كانون الأول ديسمبر عام 2008.

وكانت روسيا في حينه تعهدت ببناء المبنى في غضون ثلاث سنوات، لكن المشروع لم يكتمل أبدًا.

وفي عام 2022، قررت السلطات الأسترالية، وقف تأجير الأرض التي كانت روسيا بصدد بناء سفارة جديدة عليها.

وذكرت هيئة العاصمة الوطنية في أستراليا في حينه إنه "بعد مشاورات ومناقشات منتظمة مع المسؤولين الروس على مدى سنوات، وفي ظل عدم وجود التزامات بشأن تواريخ الإنجاز، تقرر إنهاء عقد الإيجار".