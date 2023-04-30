آلاف المهاجرين إلى كندا يواجهون أزمة بسبب أكبر إضراب لموظفي الحكومة

يواجه آلاف الساعين إلى الهجرة إلى كندا أزمة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم بسبب الإضراب الأكبر لموظفي الحكومة الاتحادية الذي يقترب من دخول أسبوعه الثالث.

ويشارك في الإضراب الذي بدأ، في 19 أبريل/نيسان، نحو 155 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، وفي حين أن الأجور تمثل نقطة خلاف رئيسة، فإن نقابة العمال تريد أيضًا إدراج العمل عن بعد ضمن اتفاق شامل.