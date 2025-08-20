الرئيس الإيراني من بيلاروسيا: لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، اليوم الأربعاء، خلال لقائه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية، وإن التعاون الواسع بين طهران ومينسك هو السبيل لإبطال مفعول العقوبات.

وذكر بيان للرئاسة الإيرانية، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، استقبل في العاصمة مينسك، نظيره الإيراني، وأكد الطرفان خلالها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وقال بزشکیان خلال اللقاء، إن "لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية، والتعاون الواسع بين إيران وبيلاروسيا هو السبيل لإبطال مفعول العقوبات".

وأردف، أن "العقوبات المفروضة على كلا البلدين ما هي إلا نتيجة لرفضهما الخضوع وسعيهما نحو الاستقلال الحقيقي".

وتم خلال الزيارة توقيع 12 اتفاقية تفاهم مشترك في مجالات الصحة والدواء، والسياحة، وتطوير الاستثمارات في المناطق الحرة، والسياسة، والصناعة، والإعلام، والاقتصاد.

وأصدر الطرفان بيانًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين.

وأشار بزشکیان إلى أن إيران وبيلاروسيا تشتركان في وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأن الاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي ومجموعة بريكس توفر أطرًا مناسبة لتسهيل وتعزيز التعاون البنّاء بين البلدين.