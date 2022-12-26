روسيا: القبض على عناصر من داعش نقلوا مقاتلين إلى أوكرانيا وسوريا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أوقف عناصر تابعين لتنظيم داعش، كانوا ينقلون مقاتلين إلى سوريا وأوكرانيا.
وقالت وكالة تاس الروسية، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال العقل المدبر و10 عناصر حتى الآن.
قام أفراد من المجموعة بنقل مسلحين من روسيا إلى أراضي سوريا وأوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وكذلك تمويل عمليات إرهابية
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
ونُفذت عمليات الاعتقال في جمهوريتي داغستان والشيشان بشمال القوقاز وفي منطقة الأورال.
وأفادت وكالة تاس نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي بأنه تم خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المتهمين، ضبط أدوات اتصال وبطاقات للدفع المسبق وحواسيب شخصية، كما تم العثور على مواد مصورة حول مشاركة أفراد من داعش في أعمال قتالية في سوريا وأوكرانيا.