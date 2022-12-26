روسيا: القبض على عناصر من داعش نقلوا مقاتلين إلى أوكرانيا وسوريا

ونُفذت عمليات الاعتقال في جمهوريتي داغستان والشيشان بشمال القوقاز وفي منطقة الأورال.

وأفادت وكالة تاس نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي بأنه تم خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المتهمين، ضبط أدوات اتصال وبطاقات للدفع المسبق وحواسيب شخصية، كما تم العثور على مواد مصورة حول مشاركة أفراد من داعش في أعمال قتالية في سوريا وأوكرانيا.