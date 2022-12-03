الكشف عن القاذفة الأمريكية المتطورة "بي-21"

ومع فتح أبواب الحظيرة التي تضم الطائرة، ببطء، عزفت موسيقى حماسية، ولمعت أضواء قبل أن يصفق الحشد عند سحب القماش الذي يغطيها وظهور قاذفة رمادية يمكن أن تبلغ كلفة الوحدة منها 700 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال الحفل، إن"بي-21 ريدر" هي أول قاذفة إستراتيجية منذ أكثر من 3 عقود، مؤكدًا أنها "شهادة على تقدم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار".

وأُبقي عدد كبير من صفات الطائرة طي الكتمان، لكن الطائرة تمثل تقدمًا كبيرًا على القاذفات الموجودة حاليًا في الأسطول الأمريكي كما أوضح أوستن في كلمته.

وقال أوستن: "لا يمكن لأي قاذفة بعيدة المدى أن تضاهيها في الكفاءة.. إنها مصممة لتكون القاذفة الأكثر قابلية للصمود على الإطلاق".

وعلى غرار الطائرات الحربية "أف-22" و"اف-35"، زودت الطائرة "بي-21" بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها، عبر شكلها والمواد التي استخدمت لصنعها، ما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها.

وأضاف أوستن: "50 عامًا من التقدم في تكنولوجيا الحد من إمكانية الكشف أدخلت إلى هذه الطائرة.. حتى أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا ستجد صعوبة في اكتشاف طائرة بي-21 في السماء".

وقالت آيمي نيلسون الزميلة في معهد بروكينغز للأبحاث: "بي-21 متطورة أكثر بكثير من سابقاتها وهي حديثة فعلًا.. لا تملك فقط قدرة مزدوجة تتيح لها الضرب بصواريخ نووية وأسلحة تقليدية، بل تستطيع إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى".

ولم يذكر خلال الحفل إمكانية تحليق الطائرة بلا طاقم، غير أن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك قالت لوكالة فرانس برس إن الطائرة "مزودة بهذه الإمكانية لكن لم يتخذ بعد قرار بتحليقها بلا طاقم".