مصادر أمريكية تكشف سبب تراجع ترامب عن "غزو" شيكاغو بالحرس الوطني

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن خطته الرامية إلى نشر قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو، بعد تصاعد الخلاف مع مسؤولي المدينة الديمقراطيين، ليقرر بدلا من ذلك إرسال القوات إلى مدن وولايات ذات غالبية جمهورية.

وأكد عضو قيادي في الحزب الديمقراطي لـ"إرم نيوز" أن التنوع العرقي في شيكاغو يجعل من نشر القوات الفيدرالية فيها خطوة محفوفة بالمخاطر.

وأضاف أن "فريق ترامب قدر في الوقت الحاضر أنه ليس هناك مصلحة في اتخاذ قرار بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو بعد تطورات نهاية الأسبوع التي عقّدت العلاقة أكثر بين البيت الأبيض والحكومة المحلية".

وبدأت الأزمة عندما أطلقت قوات الهجرة والجمارك النار على مهاجر مكسيكي؛ ما أدى إلى مقتله. وطالب عمدة شيكاغو، براندن جونسون، بالكشف عن ملابسات الحادثة، معربا عن تعاطفه مع مجتمع المهاجرين في المدينة.

وردّت وزارة الأمن الداخلي بأن المهاجر قاد سيارته بعكس الاتجاه وأصاب عناصر من القوة؛ ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه. الحادثة عمّقت التوتر القائم بين البيت الأبيض والسلطات المحلية في شيكاغو.

وكان ترامب أعلن سابقا أن خطته لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية ستمتد من واشنطن إلى شيكاغو، غير أن حاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر وعمدة المدينة رفضا الخطوة، مشيرين إلى انخفاض معدلات الجريمة بأكثر من 30% منذ مطلع العام.

وتحول الخلاف إلى سجال سياسي علني عبر التصريحات والتغريدات، فيما وصف ترامب معارضة الديمقراطيين بأنها "إعلان حرب على مدينة أميركية". وقد بلغت الذروة بتنظيم مظاهرة حاشدة في واشنطن ضد سياساته الأمنية.

خسائر متتالية لترامب

سبق أن فشل ترامب في تمرير قرار بتمديد عمل قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بعد انتهاء المهلة القانونية (30 يومًا)، رغم سيطرة حزبه على الكونغرس.

ولايات بديلة

أمام هذا الرفض، أعلن ترامب نهاية الأسبوع قراره نشر ألف جندي من الحرس الوطني في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، رغم أن عمدة المدينة الديمقراطي بول يونغ أكد أنه لم يطلب هذه القوات، خلافا لما قاله الرئيس.

كما قرر ترامب إرسال قوات مماثلة إلى نيو أورلينز بولاية لويزيانا ذات القيادة الجمهورية، وهو قرار قوبل بترحيب حاكم الولاية.

ترامب أكد أن قوات الحرس الوطني ساعدت واشنطن على تسجيل أدنى معدل جريمة منذ 30 عاما، معتبرا أن التجربة تستحق التكرار في مدن أخرى تعاني من تفشي الجريمة.

لكن محللين يرون أن توجهه نحو ولايات جمهورية يكرّس حالة الانقسام الوطني، خاصة مع إعلان ست ولايات جمهورية إرسال قوات دعم إلى واشنطن سابقا، في مواجهة المعارضة الديمقراطية الواسعة لخططه الأمنية.