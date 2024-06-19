اتهامات بالكذب وتسريب الأسرار.. الحرب الكلامية تشتعل بين بن غفير ونتنياهو

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقود حزب الليكود اليميني، إلى أن وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير يقوم بـ"تسريب أسرار الدولة".

ونقل حزب الليكود في بيان، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله: "من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، فيما بدا أنها إشارة التقطها حزب القوة اليهودية.

بدوره، عقّب الحزب المتطرف في بيان مماثل، قائلاً: "حزب القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأضاف أنه "يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة المصغرة".

ويشير حزب "القوة اليهودية" بذلك إلى نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.

وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.

ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية، رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" والحكومة الموسعة.