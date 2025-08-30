من يبيع مقديشو؟.. معركة "الأراضي العامة" تشعل الصومال

في قلب العاصمة الصومالية مقديشو، تحوّلت عمليات إخلاء أراضٍ عامة إلى مشهد دموي، خلّف 4 قتلى هذا الشهر، معظمهم من المدنيين العُزّل.

القصة بدأت عندما أقدمت قوات الأمن على طرد السكان من منطقتي هورسيد وتارابونكا، بحجة أن هذه الأراضي معروضة للبيع لمن يدفع أكثر.

لكن سرعان ما اندلعت اشتباكات بين وحدات أمنية مختلفة، بعضها جاء للدفاع عن الأهالي، لتنفجر المواجهات بين الجيش والشرطة نفسها، في سابقة خطيرة تهزّ الدولة.

فقد تحوّل ملف الأراضي العامة إلى ساحة صراع مفتوحة، وسط اتهامات مباشرة للرئيس حسن شيخ محمود وحكومته ببيع أملاك الدولة لطبقة من الأثرياء والمتنفذين، في عملية يصفها معارضون بأنها “نهب منظم للوطن”.

هذه القضية لم تعد مجرد نزاع على ملكية هنا أو قطعة أرض هناك، بل أصبحت عنوانًا لأزمة حكم أعمق تهدد بجرّ البلاد إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.

دماء على أراضي الدولة

الأحداث الأخيرة في مقديشو جاءت كجرس إنذار صاخب: 4 قتلى سقطوا خلال عمليات إخلاء، بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن المكلّفة بطرد السكان، ووحدات عسكرية أخرى هرعت للدفاع عن الأهالي؛ المفارقة أن الضحايا كانوا في غالبيتهم من المدنيين، ما أجّج الغضب الشعبي ضد الحكومة.

ورغم بيان رسمي زعمت فيه السلطات أنها كانت تواجه “ميليشيات تهدد الأمن”، تكشّف لاحقًا أن هذه “الميليشيات” لم تكن سوى قوات نظامية ترتدي الزي العسكري، ما يكشف بذلك حجم التخبط، بل والانقسام داخل مؤسسات الدولة نفسها.

رؤساء سابقون يقرعون جرس الإنذار

الفضيحة أشعلت الساحة السياسية، فثلاثة من الرؤساء الصوماليين السابقين – شريف شيخ أحمد، عدي قاسم حسن، ومحمد عبد الله فرماجو – كسروا جدار الصمت، وأصدروا بيانًا مشتركًا لاذعًا، طالبوا فيه بوقف ما وصفوه بـ"المزاد العلني على ممتلكات الدولة"، بحسب موقع "أفريكا ريبورت".

وأكدوا أن ما يجري يمثل خيانة صريحة لثقة الشعب، وانتهاكًا فاضحًا للدستور، محذّرين من أن استمرار هذه السياسات قد ينسف ما تبقى من شرعية للحكومة الحالية.

الغضب لم يقتصر على الرؤساء السابقين؛ فنحو 97 نائبًا برلمانيًا من مجلسي الشعب والشيوخ أصدروا تحذيرًا واضحًا: "هذه الأراضي ليست للبيع… ومصيرها لن يُحدد في جيوب الفاسدين".

وأعرب النواب عن قلقهم من أن الأراضي المخصصة، سابقًا، للمؤسسات التعليمية – مثل الجامعة الوطنية، والمدارس الحكومية – يجري تفريغها من مضمونها، وتحويلها إلى مشاريع تجارية خاصة، بما يحرم الأجيال المقبلة من حقوقها في التعليم والخدمات الأساسية.

أداة للولاء السياسي

في السياق، يرى محللون أن هذه الممارسات ليست مجرد أخطاء فردية، بل سياسة ممنهجة لتوظيف الأراضي العامة كأداة لبناء شبكة ولاءات.

ففي دراسة حديثة لمعهد PeaceRep، أُشير إلى أن الحكومة الصومالية حولت الأراضي إلى "عملة سياسية"، تمنحها للأثرياء ورجال الأعمال الموالين للنظام، مقابل دعم مالي وسياسي.

وبدل أن تكون موارد الدولة سندًا للتنمية، تحولت إلى سوق نخاسة سياسي، حيث تُباع الولاءات وتشترى عبر سندات ملكية مزيفة لأراضي عامة.

المشهد الأكثر مأساوية في القضية هو انحراف دور الجيش؛ فالقوات التي تدربت لحماية الشعب من الإرهاب والجريمة، استُخدمت – بحسب شهادة رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري – لإجبار الفقراء على مغادرة بيوتهم بالقوة.

ويقول خيري: "نشعر بحزن بالغ لأن الجيش الذي بُني لحماية الشعب، يُستخدم، اليوم، ضد الضعفاء، في عمليات طرد وتشريد انتهت بقتلى وجرحى".

ولفت خبراء إلى أن هذا الانقلاب في وظيفة المؤسسات الأمنية، يعكس حالة خطيرة من تآكل الدولة وانزلاقها نحو نموذج سلطوي قائم على القمع بدلاً من الحماية.

وتكشف المواجهة العلنية بين الجيش والشرطة حول ملكية الأراضي بوضوح حجم الفوضى القانونية والإدارية.

من جانبه، يقول الباحث عبدالوهاب شيخ عبدالصمد، المدير التنفيذي لمعهد دراسات القرن الأفريقي: "الصراع على الأراضي العامة لا يهدد المدنيين فقط، بل يكشف أيضًا عن الانهيار التدريجي لسيادة القانون؛ وإذا لم تتم استعادة المساءلة، فإن الصومال يواجه مخاطر أكبر من العنف والفوضى".

سرقة ممنهجة

وأكدت منظمات حقوقية أيضًا أنها تمتلك أدلة دامغة على تورّط الرئيس وكبار المسؤولين في بيع مساحات ضخمة من أراضي الدولة لرجال أعمال نافذين، ووصفت ما يجري بأنه سرقة مُمنهجة لوطن بأكمله.

وبينما تتصاعد موجة الغضب الشعبي، يحذّر المراقبون: "إن لم تتوقف هذه الانتهاكات، فإن الصومال يسير بخطى متسارعة نحو انفجار صراع أهلي جديد".

ويشير موقع "ذا أفريكا ريبورت" إلى أن السيناريوهات المقبلة، وفقًا للخبراء، أنه إذا استمرت هذه السياسة، فإن الصومال مهدد بموجة جديدة من التهجير القسري، ما يفاقم أزمة النزوح التي يعاني منها أصلاً أكثر من 3 ملايين مواطن.

وذكر الخبراء أن تآكل الثقة بين الشعب والحكومة، قد يفتح الباب لعودة الحركات المسلحة لتقديم نفسها كـ"بديل عادل".

قضية الأراضي في الصومال ليست مجرد نزاع عقاري، بل هي مرآة تعكس عمق الأزمة السياسية والحوكميّة التي يعيشها البلد.

بيع الأراضي العامة لأثرياء نافذين لا يعني فقط فقدان المواطنين لمنازلهم أو مدارسهم، بل يرمز إلى بيع الوطن قطعة قطعة، في ظل غياب قانون رادع ومؤسسات ضامنة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يستيقظ الصومال قبل أن يُباع كل شبر من أرضه في سوق السلطة؟