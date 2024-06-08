تشريعية ورقابية.. أبرز مهام البرلمان الأوروبي (إنفوغراف)

يمارس البرلمان الأوروبي الذي يجري انتخاب أعضائه، ثلاث صلاحيات أساسية تتعلق بالتشريع والموازنة والرقابة.

وتُختتم غدا الأحد انتخابات البرلمان الأوروبي، المؤسسة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يتم انتخابها بشكل مباشر من قبل مواطني الدول الأعضاء الـ 27.

السلطة التشريعية

ويتمتع البرلمان باختصاص تشريعي، ويتقاسمه مع مجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يتكون من وزراء من الدول الأعضاء) ويشارك أعضاء البرلمان الأوروبي في اعتماد القوانين بمقتضى معاهدة لشبونة التي أنشأت إجراء "القرار المشترك".

وينطبق الإجراء التشريعي العادي للبرلمان في حوالي 40 مجالًا (بينها الطاقة، النقل، السياسات الاقتصادية، المناخ، البيئة وغيرها)، ويجب على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التصويت بنفس الشروط على النصوص التي أعدتها المفوضية الأوروبية، ويتعلق هذا الإجراء بأكثر من 70% من مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي.

وفي حالات أخرى، تتم استشارة البرلمان الأوروبي فقط. وفي بعض الحالات يُطلب من البرلمان الأوروبي إعطاء الموافقة، كما هو الحال عندما تنضم دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي.