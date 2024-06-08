تشريعية ورقابية.. أبرز مهام البرلمان الأوروبي (إنفوغراف)
يمارس البرلمان الأوروبي الذي يجري انتخاب أعضائه، ثلاث صلاحيات أساسية تتعلق بالتشريع والموازنة والرقابة.
وتُختتم غدا الأحد انتخابات البرلمان الأوروبي، المؤسسة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يتم انتخابها بشكل مباشر من قبل مواطني الدول الأعضاء الـ 27.
السلطة التشريعية
ويتمتع البرلمان باختصاص تشريعي، ويتقاسمه مع مجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يتكون من وزراء من الدول الأعضاء) ويشارك أعضاء البرلمان الأوروبي في اعتماد القوانين بمقتضى معاهدة لشبونة التي أنشأت إجراء "القرار المشترك".
وينطبق الإجراء التشريعي العادي للبرلمان في حوالي 40 مجالًا (بينها الطاقة، النقل، السياسات الاقتصادية، المناخ، البيئة وغيرها)، ويجب على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التصويت بنفس الشروط على النصوص التي أعدتها المفوضية الأوروبية، ويتعلق هذا الإجراء بأكثر من 70% من مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي.
وفي حالات أخرى، تتم استشارة البرلمان الأوروبي فقط. وفي بعض الحالات يُطلب من البرلمان الأوروبي إعطاء الموافقة، كما هو الحال عندما تنضم دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتمتع أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بالحق في طرح المبادرة التشريعية، ويتطلب الأمر التصويت من قبل إحدى اللجان الدائمة الـ 23 في البرلمان، ثم من قبل أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء غير ملزم للمفوضية الأوروبية حيث يمكنها اقتراح نص تشريعي آخر ويمكنها أيضًا رفض القيام بذلك من خلال إبلاغ البرلمان بأسباب هذا القرار.
الموازنة
ويصوّت البرلمان الأوروبي مع مجلس الاتحاد الأوروبي على الموازنة السنوية للاتحاد التي تعدها المفوضية الأوروبية. ومنذ معاهدة لشبونة، صوت البرلمان على كل إنفاق للاتحاد الأوروبي. ويضع، مع المجلس، الموازنة السنوية للاتحاد، لكن المجلس الأوروبي وحده يحدد بالإجماع الجزء الخاص بالإيرادات من الموازنة.
ويشارك أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا في تنفيذ موازنة الاتحاد طويلة الأجل، وفي هذا الإطار مثلا تم اعتماد المساعدة لأوكرانيا بشكل خاص، ويتم اعتماد الإطار المالي طويل الأجل بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ويجب أن تتم الموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي.
الرقابة
وينتخب البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية، بناءً على اقتراح من المجلس الأوروبي (الذي يتكون من رؤساء دول أو حكومات الاتحاد). ويتم تعيين المفوضين الأوروبيين من قبل الدول الأعضاء، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي لهم رأي لأن تعيينهم يخضع لموافقة البرلمان.
ويمكن للبرلمان أيضًا التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية، مما يجبر المفوضين على الاستقالة، ويجب أن يتم التصويت بأغلبية ثلثي الأصوات لهذا الإجراء.
وإضافة إلى ذلك يمكن للبرلمان الأوروبي إنشاء لجان تحقيق ولجان خاصة، ويمكنه أيضًا طرح أسئلة مكتوبة أو شفهية على المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي.