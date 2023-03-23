أججت التوتر بين روسيا وبريطانيا.. ما هي قذائف اليورانيوم المستنفد؟

سلط التوتر الأخير بين روسيا وبريطانيا، بسبب "قذائف اليورانيوم المستنفد" الضوء على هذا النوع من الذخائر، ومدى القوة التي تتمتع به.

وكانت لندن، أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بهذه الذخائر، الأمر الذي أثار استنفار موسكو، التي توعدت بالرد.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الأربعاء، من أن قرار بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقذائف من اليورانيوم المنضب "يصعد الموقف إلى مستويات جديدة وخطيرة".

ووسط هذا التحذير الروسي، يبرز القلق إزاء القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه القذائف، ومدى قدرتها على تغيير الوضع على أرض المعركة.

ما هو اليورانيوم المستنفد؟

بحسب مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، فإن "اليورانيوم المستنفد" هو عبارة عن معدن ثقيل سام، وهو المنتج الثانوي الرئيسي لعملية تخصيب اليورانيوم.

واليورانيوم المستنفد هو المادة المتبقية على إثر إزالة معظم نظائر اليورانيوم الشديدة الإشعاع لأغراض استخدامها كوقود نووي أو في الأسلحة النووية.

ويملك اليورانيوم المستنفد نفس خصائص السمية الكيميائية التي يتميز بها اليورانيوم، بيد أنه يتسم بدرجة أقل من السمية الإشعاعية.