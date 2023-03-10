من نيكسون إلى بوتين وأوبرا وينفري.. ترامب يستعد لنشر مراسلات لزعماء ومشاهير في كتاب

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نشر مجموعة رسائل تلقاها من بعض أبرز الشخصيات في التاريخ المعاصر، مثل الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والإعلامية أوبرا وينفري، وفق ما أفاد ناشر كتبه اليوم الخميس.

فقد قرر دونالد ترامب نشر مجموعة كبيرة من المراسلات التي تلقاها من المشاهير والسياسيين في حياته، من خلال كتاب جديد سينشر الشهر المقبل بعنوان "رسائل إلى ترامب".