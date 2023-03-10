من نيكسون إلى بوتين وأوبرا وينفري.. ترامب يستعد لنشر مراسلات لزعماء ومشاهير في كتاب
يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نشر مجموعة رسائل تلقاها من بعض أبرز الشخصيات في التاريخ المعاصر، مثل الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والإعلامية أوبرا وينفري، وفق ما أفاد ناشر كتبه اليوم الخميس.
فقد قرر دونالد ترامب نشر مجموعة كبيرة من المراسلات التي تلقاها من المشاهير والسياسيين في حياته، من خلال كتاب جديد سينشر الشهر المقبل بعنوان "رسائل إلى ترامب".
ومن المقرر أن يكشف دونالد ترامب عن 150 رسالة أرسلها إليه المشاهير والرؤساء وقادة العالم ورجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة، بمن في ذلك الأميرة ديانا.
رسائل الزعماء
وبالإضافة لذلك، يتضمن الكتاب رسائل من الرؤساء السابقين مثل ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان وبيل كلينتون، وقادة العالم، بمن فيهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، كما يتضمن أيضًا رسائل من هيلاري كلينتون ومايكل جاكسون والسيناتور السابق تيد كينيدي ولاعب الغولف الأمريكي الراحل أرنولد بالمر.
فضلًا عن رسائل من حاكم نيويورك السابق ماريو كومو والممثلة والمغنية الشهيرة ليزا مينيلي والمذيع الأمريكي جاي لينو.
الوقوع في حب كيم جونغ أون
وسيتضمن الكتاب أيضًا رسائل من كيم جونغ أون، الذي يقول ترامب إنه على اتصال به، وكان قد أعلن ترامب في عام 2018 أنه وقع في الحب مع كيم بعد تبادل الرسائل معه، إلا أنه فشل في إقناع زعيم كوريا الشمالية بالتخلي عن القنابل النووية وصواريخه بعد ثلاثة اجتماعات معه.
رسالة خاصة لـ"أوبرا وينفري"
وتضمن الكتاب إحدى الرسائل التي كتبتها مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفري، بعد أن أشار ترامب في كتابه The America we Deserve، الذي نُشر عام 2000 قبل أن يصبح رئيسًا، بأن اختياره الأول لنائب الرئيس سيكون أوبرا وينفري.
وكتبت وينفري في الرسالة المكتوبة بخط اليد: "دونالد، تلقيت مقتطفًا من الكتاب، يجب أن أخبرك أن تعليقاتك جعلتني أبكي قليلاً، شكرا لك، ولكن من المؤسف أننا لا نترشح لمنصب، يا له من فريق!".
وكتب ترامب في كتابه أنه يعتقد أن وينفري "مذهلة"، لكنه أضاف أنها لا تشعر بنفس الأمر، وأضاف: "للأسف، بمجرد أن أعلنت عن منصب الرئيس، لم تتحدث معي أبدًا مرة أخرى".
السعر
ومن المقرر نشر الكتاب في 25 أبريل القادم، وسيباع بسعر 99 دولارًا للنسخة العادية و 399 دولارًا للنسخة الموقعة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكانت دار النشر Winning Team Publishing قد أصدرت، العام الماضي، كتابا مصورا لترامب بعنوان Our Journey Together، وحقق هذا الكتاب أكثر من 20 مليون دولار من المبيعات في الشهرين الأولين فقط.
من جانبه، قال سيرجيو جور، مؤسس دار النشر: "ما هو القاسم المشترك بين الرؤساء وأفراد العائلة المالكة والمشاهير وعمالقة الأعمال؟.. كلهم يحبون دونالد ترامب، قبل وقت من دخول عالم السياسة، عاش ترامب حياة غير عادية".
وأضاف: "لا يوجد كتاب يسلط الضوء على علاقاته المميزة مثل Letters to Trump، ويسعدنا أن نتمكن من مشاركته مع قرائنا".