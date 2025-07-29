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رسام كاريكاتير إيراني أمام القضاء بسبب بزشكيان

رسام كاريكاتير إيراني أمام القضاء بسبب بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانالمصدر: (أ ب)
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
29 يوليو 2025، 2:37 م

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي بحق رسام الكاريكاتير الإيراني المعروف هادي حيدري، على خلفية نشره رسمًا اعتُبر "مسيئًا" للرئيس مسعود بزشكيان.

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وأوضح مركز الإعلام القضائي أن الرسام استُدعي من قبل نيابة طهران وتم فتح ملف بحقه، دون ذكر اسمه صراحة، بينما أكدت وسائل إعلام محلية أن المقصود هو حيدري، الذي نشر رسمًا يصور بزشكيان مقلوبًا على ظهر حمار كُتب عليه "الوفاق الوطني".

وأثار الرسم موجة غضب في أوساط أنصار الحكومة والتيارات المحافظة، ما دفع حيدري إلى حذفه من حساباته، إلا أن ذلك لم يمنع الملاحقة القضائية.

ويعد حيدري من أبرز رسامي الكاريكاتير السياسي في إيران، وسبق أن اعتُقل بسبب أعماله المنتقدة للأوضاع السياسية والاجتماعية.

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