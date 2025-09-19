"فورين بوليسي": تعاون بين موسكو وواشنطن لـ"اصطياد" المعارضين الروس

في خطوة هزّت صورة الولايات المتحدة كملاذ آمن للمعارضين السياسيين، أصبح ترحيل المناهضين الروس جزءًا من شبكة تعاون أمني دولي، تُسلم فيها السلطات الأمريكية هؤلاء المنشقين مباشرة إلى أجهزة القمع الروسية التي فرّوا منها.

فيكتور مورخانوف

وكشفت "فورين بوليسي"، أن فيكتور مورخانوف، مواطن روسي من إيركوتسك، أصبح مثالًا حيًا لهذه الظاهرة؛ فبعد أن شارك في احتجاجات مناهضة للحرب في أوكرانيا ونشر فيديو ينتقد الحرب الروسية على أوكرانيا، فرّ من بلاده طالبًا اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، لكنه لم يجد الأمان المتوقع: المحكمة الأمريكية رفضت طلبه، واستمرّت السلطات في تهديده بالترحيل إلى روسيا، حيث قد يواجه الاعتقال أو التجنيد القسري.

التنسيق الأمريكي-الروسي

وتقدّر منظمات حقوق الإنسان الروسية في المهجر أن حوالي 1000 روسي محتجزون، حاليًا، في مراكز الهجرة الأمريكية، جميعهم يواجهون خطر الترحيل، وفي 27 أغسطس الماضي، أرسلت السلطات الأمريكية ما بين 30-60 روسيًا إلى بلادهم.

وكان في استقبالهم ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في مطارٍ وسيط، مجهزين بقوائم أسماء للركاب؛ ما يُظهر وجود تنسيق مسبق مع المسؤولين الأمريكيين، وبعض هؤلاء تم اعتقالهم فور وصولهم، بينما خضع آخرون للاستجواب على يد الأمن الروسي قبل إطلاق سراح بعضهم لاحقًا.

إشكالية المصداقية

في المقابل، تشير بيانات مركز الوصول إلى السجلات (TRAC)، المتابع لقضايا الهجرة، إلى أن 85% من الروس الذين تقدموا بطلبات لجوء حصلوا عليها في العام 2024، ومع ذلك، اعترف ليونيد فولكوف، الناشط في مؤسسة مكافحة الفساد المرتبطة بأليكسي نافالني، بأن عدداً كبيراً من الموجة الأولى من طالبي اللجوء الروس تبين، لاحقًا، أنهم قدّموا مستندات مزورة أو معلومات غير دقيقة؛ وقدّر عدد هذه الطلبات المزورة بحوالي 60% من الإجمالي.

ويضيف فولكوف أن هذا يفسر جزئياً سبب تشدُّد إدارة بايدن حينها تدريجيًا بعد البداية المرحبة بطلبات اللاجئين الروس، ومع عودة الرئيس ترامب إلى السلطة، يقول فولكوف إن الوضع أصبح أكثر حدة: “لقد انقلب الميزان بالكامل في الاتجاه المعاكس”.

تهديد للمعارضين

من جهتها وصفت المنظمات الحقوقية الروسية هذه الخطوة بأنها "تهديد مباشر للمعارضين الحقيقيين"، محذّرة من أن السياسة الأمريكية الجديدة تعرض حياة هؤلاء للخطر، خاصة الذين فرّوا بالفعل من السجون أو التجنيد القسري، أو الذين تعرضوا للاضطهاد السياسي في روسيا، وبعض المعارضين تم فصلهم عن أطفالهم ووضعهم لدى أسر بديلة، في حين ناشد آخرون كندا لتقديم الحماية، إلَّا أن الاتفاقيات بين البلدين حالت دون أي تدخل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه وحتى التحقق من مصداقية المتقدمين باللجوء أصبح أكثر صعوبة، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية التعاون مع منظمات المهجر الروسية التي كانت تقدم معلومات دقيقة حول هوية المعارضين.

مع هذه التطورات، تشير المصادر إلى التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وروسيا في ترحيل المعارضين أصبح مؤشرًا خطيرًا على تحوّل أمريكا من ملجأ للحرية إلى دولة تُسلم أصوات المعارضة؛ ما يثير تساؤلات حادة حول مدى احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل نظام اللجوء الأمريكي اليوم.