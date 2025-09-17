وكالة الأنباء السعودية: السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

خلّف 5 قتلى.. سقوط مدرعة أممية في نهر بأفريقيا الوسطى
أحد عناصر قوات البعثة الأممية في أفريقيا الوسطىالمصدر: رويترز
قالت فلورنس مارشال، المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، اليوم الأربعاء، إن ناقلة جنود مدرعة تابعة للبعثة سقطت في نهر خارج العاصمة بانجي، ما أسفر عن مقتل 5 من رجال الشرطة التابعين للأمم المتحدة.

وذكرت مارشال أن المركبة كانت ضمن قافلة مكونة من خمس سيارات تابعة للبعثة، وسقطت في نهر أومبيلا مبوكو قبل عبورها أحد الجسور، فيما كانت القافلة عائدة إلى مدينة أخرى بعد جمع الإمدادات في بانجي.

 وأوضحت مارشال أن عناصر الشرطة الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث أمس الثلاثاء من جمهورية الكونغو، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية لانتشال الجثث.

وتعد جمهورية أفريقيا الوسطى من أفقر دول العالم رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، بما في ذلك الذهب والماس، حيث تعمل الجماعات المتمردة دون عقاب، ما يعوق عمليات التنقيب عن المعادن التي تقوم بها الشركات الأجنبية.

