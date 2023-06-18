كييف تعلن تدمير مخزن ذخيرة في خيرسون التي تسيطر عليها روسيا

قال سيرهي براتشوك‭‭ ‬‬المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا‭‭ ‬‬إن القوات الأوكرانية دمَّرت مخزن ذخيرة "مهمًّا" بالقرب من مدينة هينيتشيسك الساحلية التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وأضاف براتشوك في رسالة بالفيديو صباح اليوم الأحد "قواتنا المسلحة وجَّهت ضربة قوية في الصباح، وضربة مدوية جدًّا، في قرية ريكوف في منطقة هينيتشيسك في المنطقة المحتلة مؤقتًا بمنطقة خيرسون".

وأردف "كان هناك مخزن ذخيرة مهمٌّ جدًّا. تم تدميره".

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا على تلك التقارير.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود دخان كثيف في السماء مع دوي أصوات انفجارات.

وتقع ريكوف على بعد نحو 20 كيلومترًا من هينيتشيسك، المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا، وسيطرت عليها القوات الروسية منذ الأيام الأولى للحرب في فبراير/ شباط 2022.