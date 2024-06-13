مدفيديف يدعو للرد على عقوبات الغرب بمبدأ "العين بالعين"
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إلى الرد على العقوبات الغربية بمبدأ "العين بالعين"، وتحويل حياة الغرب إلى "كابوس كامل".
وأضاف مدفيديف في منشور عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، أن روسيا تعلمت بالفعل كيف تعيش وتتطور في ظل العقوبات الغربية، التي "تقاس بعشرات الآلاف الآن".
وأكد ضرورة الرد على العقوبات بشكل عاجل، لأن الولايات المتحدة وتوابعها "أعلنوا حربًا بلا هوادة على روسيا، ولا توجد قواعد تتعلق بالعدو".
ونقل موقع روسيا اليوم دعوة مدفيديف إلى إلحاق "أكبر قدر ممكن من الضرر بتلك الدول التي فرضت هذه القيود على بلدنا وعلى جميع مواطنينا وذلك بشل عمل شركاتهم ووكالاتهم الحكومية، والعثور على مشكلات في أهم تقنياتهم وضربهم بلا رحمة، وتدمير خدماتهم في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والاجتماعية".
وأكد مدفيديف على أن هذا سيضر "بالاقتصادات الغربية ومؤسساتها وحكامها، ويضر برفاهية مواطنيها، وثقتهم في المستقبل".
واختتم منشوره بالقول: "دعونا نحول حياتهم إلى كابوس مجنون تمامًا"، مستشهدًا بمبدأ "العين بالعين".