مدفيديف يدعو للرد على عقوبات الغرب بمبدأ "العين بالعين"

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إلى الرد على العقوبات الغربية بمبدأ "العين بالعين"، وتحويل حياة الغرب إلى "كابوس كامل".

وأضاف مدفيديف في منشور عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، أن روسيا تعلمت بالفعل كيف تعيش وتتطور في ظل العقوبات الغربية، التي "تقاس بعشرات الآلاف الآن".

وأكد ضرورة الرد على العقوبات بشكل عاجل، لأن الولايات المتحدة وتوابعها "أعلنوا حربًا بلا هوادة على روسيا، ولا توجد قواعد تتعلق بالعدو".