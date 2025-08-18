بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي

كشف مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفق وكالة "فرانس برس".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر، أنه يُؤمل أن يُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترتيبات بدأت لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا.

وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ينسقون مع موسكو وكييف بشأن الاجتماع، مشيرا إلى أنه بعد عقد هذا اللقاء، سيُعقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيسين.