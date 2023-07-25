روسيا تعلن "زيادة كبرى" في إنتاج الذخيرة

قالت روسيا، الاثنين، إنها زادت بشكل كبير إنتاج الذخيرة والمعدات العسكرية، مع دخول عمليتها العسكرية في أوكرانيا شهرها الـ18.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف: "منذ بداية هذا العام، يتم إنتاج أنواع كثيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية بكميات أعلى بكثير من العام الماضي".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بالذخائر، نحن نصل إلى مستوى تجاوزت فيه الشحنات في شهر إجمالي طلبات العام الماضي".

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، شكلت إمدادات الذخائر المحدودة تحديا لكلا جانبي الصراع.