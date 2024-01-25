بعد اتهامات فنلندية.. روسيا تُنهي اتفاقا حدوديا مع هلسنكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنهاء "اتفاق الحدود" بين موسكو وهلسنكي، بعد اتهامات فنلندية لها بأنها تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود المشتركة بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إنها أنهت اتفاقا أبرم عام 2012 بين روسيا وفنلندا بشأن "تعزيز التعاون عبر الحدود"، دون إيراد الأسباب والتفاصيل.

وتهدف الاتفاقية حسب نصها إلى "المساهمة في توسيع علاقات الصداقة بين شعبي البلدين، وتطوير التعاون طويل الأمد عبر الحدود بينهما".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتهمت هلسنكي موسكو بإثارة أزمة هجرة من خلال توجيه طالبي اللجوء إلى الحدود، والسماح لهم بدخول أراضيها دون وثائق سفر صالحة، وهو ما نفته روسيا، قائلة إن القرار "استفزازي بشكل لا لبس فيه، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات إضفاء المزيد من التعقيدات على علاقاتنا بشكل أكبر".