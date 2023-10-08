مع اقتراب الانتخابات.. إدارة بايدن تواجه تحديات الهجرة وأمن الحدود

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي دخلت عامها الثالث، تحديات مستمرة متعلقة بالهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، مع زيادة غير مسبوقة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومع اقتراب موعد انتخابات 2024، فإن التصور بأن الوضع الحدودي يخرج عن نطاق السيطرة يمثل عبئًا سياسيًا كبيرًا على بايدن، كما أنه يسلط الضوء على فجوة ملحوظة في الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن تلك التحديات تتصاعد نتيجة للضغط المتزايد من رؤساء البلديات والمحافظين الديمقراطيين الذين امتلأت مدنهم بالمهاجرين.

وردًا على ذلك، أعلنت إدارة بايدن إجراءات لتسريع بناء حاجز حدودي في جنوب تكساس، رغم ما أثاره ذلك القرار من الجدل والانتقادات، ووصف بأنه بمنزلة تعديل لسياسة الإدارة الأمريكية إلى جانب استئناف رحلات الترحيل المباشرة إلى فنزويلا.