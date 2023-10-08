مع اقتراب الانتخابات.. إدارة بايدن تواجه تحديات الهجرة وأمن الحدود
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي دخلت عامها الثالث، تحديات مستمرة متعلقة بالهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، مع زيادة غير مسبوقة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ومع اقتراب موعد انتخابات 2024، فإن التصور بأن الوضع الحدودي يخرج عن نطاق السيطرة يمثل عبئًا سياسيًا كبيرًا على بايدن، كما أنه يسلط الضوء على فجوة ملحوظة في الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن تلك التحديات تتصاعد نتيجة للضغط المتزايد من رؤساء البلديات والمحافظين الديمقراطيين الذين امتلأت مدنهم بالمهاجرين.
وردًا على ذلك، أعلنت إدارة بايدن إجراءات لتسريع بناء حاجز حدودي في جنوب تكساس، رغم ما أثاره ذلك القرار من الجدل والانتقادات، ووصف بأنه بمنزلة تعديل لسياسة الإدارة الأمريكية إلى جانب استئناف رحلات الترحيل المباشرة إلى فنزويلا.
ويؤكد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن القرار لا يمثل تراجعًا في السياسة بل استجابة لتمويل الكونغرس المخصص لبناء حواجز جديدة، وعلى الرغم من ذلك، تكرر الإدارة قناعتها بأن الجدار ليس الحل النهائي لأمن الحدود، مع الاعتراف بـ "الحاجة الملحة والفورية" لبنائه.
بايدن نفسه أكد أيضًا، وفقًا للصحيفة، أن موقفه بشأن الجدران الحدودية لم يتغير، إذ أعرب خلال حملته الانتخابية عن شكوكه بشأن جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لبناء جدار حدودي، متعهدًا بأنه "لن يتم بناء متر واحد آخر من الجدار خلال فترة رئاستي"، وعند توليه منصبه، أصدر أمرًا تنفيذيًا بوقف بناء الجدار، على الرغم من أن بعض الأموال المخصصة ظلت دون إنفاق.
ورأت الصحيفة أن توقيت تلك القرارات جدير بالملاحظة، إذ تمت الموافقة على التمويل المخصص للبناء أثناء رئاسة ترامب، كما أنها تزامنت مع المخاوف المتزايدة بين المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين في الولايات الزرقاء، والانتقادات المتصاعدة من القادة الجمهوريين في الولايات الحمراء. ويعكس هذا التباين بين المسؤولين المنتخبين مدى تعقيد سياسة الهجرة، الأمر الذي يستلزم إيجاد توازن دقيق بين التعاطف، والإنسانية، وإنفاذ القانون.
وتستند سياسة الهجرة خلال رئاسة بايدن على ركيزتين: الأولى تدور حول تشريعات شاملة تهدف إلى إصلاح قوانين الهجرة، ما يوفر طريقًا للحصول على الجنسية لنحو 10 ملايين مهاجر غير شرعي يقيمون في الولايات المتحدة. أما الثانية فتسعى إلى تمييز إدارة بايدن عن سياسات وخطابات ترامب، والتأكيد على نهج أكثر إنسانية لمعالجة موجة المهاجرين.
لكن الإصلاح الشامل للهجرة، بحسب الصحيفة، واجه العديد من العقبات في الكونغرس على مر السنين، مع إحباط محاولات سابقة بسبب المعارضة داخل الحزب الجمهوري. وقد نفذت إدارة بايدن عدة إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية، لكن الوضع لا يزال غير ثابت مع وصول موجات متكررة من المهاجرين، شملت في المقام الأول مواطنين مكسيكيين، لكنها تحولت، مؤخرًا، لتشمل مهاجرين من أمريكا الوسطى، مع تدفق كبير من فنزويلا.
وأدى هذا التدفق إلى استنزاف الموارد في مدن مثل نيويورك وشيكاغو، ما دفع الإدارة إلى منح وضع قانوني مؤقت للمهاجرين الفنزويليين يمكنهم من البحث عن عمل. ومع ذلك، فإن التأثير على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.
ونادرًا ما يتناول بايدن قضية الحدود، مفضلاً التركيز على الاقتصاد، ولهذا، فقد تراجعت نسبة الرضا الشعبي عن أدائه في التعامل مع قضية الهجرة، إذ كشف استطلاع للرأي أن 23% فقط من الأمريكيين يوافقون على أدائه في هذه القضية، بينما لا يوافق عليه 62%.
كما تؤدي الانقسامات الداخلية داخل الحزب الديمقراطي إلى زيادة الوضع تعقيدًا، إذ يعارض الجناح الليبرالي وأجزاء من مجتمع الناشطين اللاتينيين سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
ذلك الافتقار إلى الإجماع والتردد في تبني سياسة حدودية أكثر صرامة للجمهوريين أتاح فرصًا كبيرة لانتقاد الرئيس، لتترك هذه التحديات آثارًا سياسية كبيرة، وتثير أسئلة معقدة حول الهوية الوطنية الأمريكية.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"