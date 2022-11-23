تقرير يكشف اعتداءات جنسية بحق معتقلين بالسجون الإيرانية.. وواشنطن تعلّق: "مثير للاشمئزاز"

نشرت قناة "سي إن إن" الإخبارية، الثلاثاء، تقريرًا استقصائيًا عن "اعتداء جنسي واغتصاب" على بعض معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في سجون إيران، واستشهد التقرير بأدلة قدمها عدد من المحتجزين المفرج عنهم أو مصادر المستشفيات.

وقالت شبكة سي إن إن إن بعض الشابات والمراهقات تعرضن للاغتصاب في السجون، وفي الحالات المذكورة تم ذكر حدوث هذا النوع من السلوك في معتقلي أورمية شمال غرب إيران وكرج جنوب طهران.

وأضافت إنه "على الرغم من القيود الإعلامية، تم إبلاغنا بـ 11 حالة عنف جنسي ضد المتظاهرين في السجون الإيرانية وتمكنت من تأكيد ما يقرب من نصفهم"، مشيراً "ترتبط معظم حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بغرب إيران والمناطق الكردية، بما في ذلك مراكز الاعتقال في أورمية".

وفي هذا التقرير نقلاً عن إحدى الضحايا، "كان المحقق ينقلهن من المعتقل إلى حجرة أصغر، حيث سيتعرضن للاعتداء الجنسي"، كما نُشر في هذا التقرير شهادة صوتية لصبي يبلغ من العمر 17 عامًا.