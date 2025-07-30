روسيا: قلقون إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على منشآت إيران النووية

عبّرت روسيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، وأضافت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي من خلال الحوار، وفق وكالة "رويترز".

وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران؛ بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران أي نية من هذا القبيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "التهديدات المتكررة ضد إيران بشن هجمات جديدة بالصواريخ والقنابل على منشآتها النووية لا بد وأن تثير قلقًا بالغًا. ويزيد من سخرية هذه التصريحات أنها تُطلق تحت ستار قلق وهمي بشأن منع انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت: "ينبغي ألا يصبح قصف المنشآت النووية أمرًا شائعًا أو ممارسة دولية متكررة. ولا يمكن تجاهل المخاطر الكارثية المرتبطة بذلك، لا سيما تبريرها".

أخبار ذات علاقة مسؤول إسرائيلي: اليورانيوم المخصب لم ينقل من المنشآت النووية

ووطدت روسيا علاقاتها مع إيران منذ أن شنت حربها في أوكرانيا، ووقّعت معها معاهدة شراكة استراتيجية خلال العام الجاري.

وقالت زاخاروفا إن التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة، والتعهد بعدم شن هجمات جديدة على إيران، شرطان أساسيان للتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.