بسبب "قتلى المدارس" معارك كلامية في أروقة الكونغرس

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في إطلاق نار عند مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، الإثنين، قبل أن تطلق الشرطة النار وتقتل المهاجمة التي يبدو أنها فتاة مراهقة.

وقال حينها دون أرون، المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين، أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا.

ويشهد ملف حيازة السلاح في الولايات المتحدة انقساما تاريخيا بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن تفسير نصوص الدستور، حيث ينص التعديل الثاني للدستور (تم سنه 1971) على "حرية امتلاك السلاح"، وهو النص الذي يراه الديمقراطيون حقاً قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كسلطات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.

في المقابل، يرى الحزب الجمهوري أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوّت الجمهوريين في مناسبات عدة داخل الكونغرس ضد أي قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.