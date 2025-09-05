زيلينسكي: يجب تسريع العمل على الضمانات الأمنية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه يجب تسريع وتيرة العمل على الضمانات الأمنية لبلاده.

جاء ذلك بعد محادثة وصفها بأنها "هادفة" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته.

وأضاف زيلينسكي على "تيليغرام" أنه "من المهم أن نكون مثمرين قدر الإمكان مع أمريكا، ومن المهم تعزيز دفاعنا الجوي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أنه مستعد للقاء على أعلى مستوى مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، قائلاً: "إن كانت القيادة الأوكرانية جادة فلتأتِ إلى موسكو، وسنعمل على ضمان أمنها 100%".

وأضاف بوتين أن "موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا".

وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "أكرر مرة أخرى، قطعاً، روسيا ستفي بهذه الالتزامات، لكن على أي حال، لم يناقش أحد هذا الأمر معنا على مستوى جادٍ حتى الآن"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات، فلا أحد يشك في أن روسيا ستنفذها بالكامل، وسنحترم تلك الضمانات الأمنية، والتي، بالطبع، يجب أن يتم تقديمها لكل من روسيا وأوكرانيا".

وأوضح بوتين: "سيكون من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا الرئيسة، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية".