إصابة إسرائيلية بجروح في إطلاق نار بمنطقة الأغوار
أصيبت إسرائيلية ظهر اليوم الأربعاء، بجروح متوسطة، إثر تعرّضها لإطلاق نار استهدف مركبة كانت تقلّها مع أسرتها على الطريق الرئيس في منطقة غور الأردن.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "سيارة مسرعة أطلق سائقها النار باتجاه مركبة يستقلها إسرائيليون عند حاجز بلدة الحمرا في الأغوار"؛ ما أدى إلى إصابة فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 13 عامًا بشظايا ووصفت حالتها بأنها "متوسطة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "الجنود الإسرائيليين هرعوا إلى المكان وباشروا عمليات بحث وتمشيط عن المركبة قرب موقع الحادث".
كما أغلقت القوات الإسرائيلية محيط المنطقة، وتعمل على تفتيش السيارات المارة من المكان والتدقيق في الهويات الشخصية للفلسطينيين.