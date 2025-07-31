أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على تشاسيف يار

نفى الجيش الأوكراني الخميس أن تكون روسيا استولت على بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا، على ما أعلن متحدث باسم وحدة تقاتل في تلك المنطقة لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم "مجموعة القوات الإستراتيجية العملياتية خورتيستيا" فيكتور تريغوبوف "أنصح دائمًا بعدم اعتبار وزارة الدفاع الروسية مصدرًا للمعلومات. إنهم ببساطة يكذبون بشكل ممنهج، وجعلنا نعلق على أكاذيبهم الأخيرة في كل مرة أمر خاطئ".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي اليوم الخميس، سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية "حررت" مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر، بحسب "سبوتنيك".