توعد بـ "حرب عصابات".. أحمد مسعود ينفي وجود محادثات مع طالبان

قال أحمد مسعود الزعيم الأفغاني المناهض لطالبان، إنه لا توجد محادثات مع الحركة حاليا للتفاوض على تسوية سلمية، وتعهد بتصعيد "حرب عصابات" لإجبار الحركة الإسلامية المتشددة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وذكر مسعود خلال مقابلة في باريس، الخميس، أن الطريقة الوحيدة لحصول طالبان على الشرعية هي إجراء انتخابات، لكن لا يوجد احتمال لحدوث ذلك في الوقت الحالي.

ومسعود زعيم جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان ويقيم حاليا في المنفى.

وقال مسعود، نجل قائد المجاهدين السابق المناهض للسوفييت أحمد شاه مسعود: "طالبان ترفض أي محادثات للتفاوض، ولا تريد إلا أن يقبل العالم وشعب أفغانستان أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا، وهو ليس كذلك".

وتضم جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان قوات موالية لمسعود تعارض سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وتقع اشتباكات بين الجانبين منذ آب/أغسطس 2021 في معقل حركة المقاومة في بنجشير شمالي العاصمة كابول.