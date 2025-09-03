بوتين يتعهد بمواصلة القتال في أوكرانيا حال عدم التوصل لاتفاق سلام

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مواصلة القتال في أوكرانيا حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف، مؤكدًا في الوقت عينه أن قوات موسكو تتقدم على كامل خط الجبهة، وفق "فرانس برس".

وقال بوتين لصحافيين في بكين: "أعتقد أن ثمة ضوءًا في آخر النفق.. لنرَ كيف يتطور الوضع. في حال لم يتم ذلك (التوصل إلى اتفاق)، يتوجب علينا حلّ كل مسائلنا عسكريًا".

وأضاف أن القوات الروسية "تتقدم على كل الجبهات" بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، شكر الرئيس الروسي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على شجاعة جنود بلده في القتال خلال الحرب بأوكرانيا.

وساعدت القوات الكورية الشمالية موسكو، في وقت سابق من هذا العام، على إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غربي روسيا.