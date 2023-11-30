"أمراض المناخ" تفتك بمنطقة الساحل الأفريقي
تتشابك قضايا المناخ والصحة في منطقة الساحل الأفريقي التي تواجه سلسلة من موجات الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بـ"أمراض المناخ"، مثل التهاب السحايا والملاريا وحتى الكوليرا، حيث تعد النيجر من البلدان الاكثر تأثرا بهذه الظاهرة.
وقالت زينب نورا، وهي طبيبة متخصصة في أمراض الغدد الصماء في تصريحات نقلتها إذاعة فرنسا الدولية اليوم الخميس إن بعض الأمراض المنتشرة لم تكن موجودة من قبل.
وفي النيجر، لاحظت المتحدثة أن هذا المرض المعدي، مسؤول عن أكثر من 500 ألف حالة وفاة سنويا، وكشفت أنه "كان يتفشى خلال فترات محددة، خاصة خلال موسم الأمطار، لكن اليوم هو متفش على مدار السنة".
وترى الطبيبة أن "هذه علامة على تأثير تغير المناخ على الصحة"، مطالبة "بتعزيز مرونة النظم البيئية في مواجهة تأثيرات المناخ".
وجاء هذا النداء، بعد مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي عقد في مصر، حيث علمت الطبيبة أن الأمم المتحدة تعمل على تطوير اتفاقية بشأن الصحة والمناخ، لافتة إلى أنها ذهبت للبحث في هذا الاتفاق الإطاري الذي يؤثر على النيجر على وجه التحديد.
وقامت الطبيبة بزيادة عدد الاجتماعات الفنية، لكي تعرض على مسؤولي الأمم المتحدة كافة المواضيع المتعلقة بارتباط تغير المناخ والصحة، وبعد شهرين قامت بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لبحث هذه المسائل.
وتسعى مع فريقها لتوسيع حركة المهنيين الصحيين في مجال المناخ في جميع أنحاء منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بفضل مركز الأبحاث الذي أنشأته في يناير 2023 على وجه الخصوص.
وأكد الدكتور الحسن هادو هاليدو، الأستاذ بجامعة نيامي، وجود أثر لتغير المناخ على الصحة غرب أفريقيا أيضا.