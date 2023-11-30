"أمراض المناخ" تفتك بمنطقة الساحل الأفريقي

تتشابك قضايا المناخ والصحة في منطقة الساحل الأفريقي التي تواجه سلسلة من موجات الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بـ"أمراض المناخ"، مثل التهاب السحايا والملاريا وحتى الكوليرا، حيث تعد النيجر من البلدان الاكثر تأثرا بهذه الظاهرة.

وقالت زينب نورا، وهي طبيبة متخصصة في أمراض الغدد الصماء في تصريحات نقلتها إذاعة فرنسا الدولية اليوم الخميس إن بعض الأمراض المنتشرة لم تكن موجودة من قبل.

وفي النيجر، لاحظت المتحدثة أن هذا المرض المعدي، مسؤول عن أكثر من 500 ألف حالة وفاة سنويا، وكشفت أنه "كان يتفشى خلال فترات محددة، خاصة خلال موسم الأمطار، لكن اليوم هو متفش على مدار السنة".

وترى الطبيبة أن "هذه علامة على تأثير تغير المناخ على الصحة"، مطالبة "بتعزيز مرونة النظم البيئية في مواجهة تأثيرات المناخ".