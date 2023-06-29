نتنياهو: سأتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في التعديلات القضائية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتخلى عن البند الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي والذي يتعلق بمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة، "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وتابع "لا أدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات".
وقال "منتبه لنبض الجماهير".
وبدأ المشرعون الإسرائيليون، الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون الذي سيحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي أعاد خطة التعديلات القضائية إلى الأضواء مجددا التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها والتي أثارت احتجاجات شعبية.
وأثارت التعديلات مخاوف المستثمرين وقلق الغرب أيضا بخصوص وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ويعتبر معارضو هذه التعديلات أنها محاولة من نتنياهو لتقليص استقلال المحكمة. ويخضع نتنياهو لمحاكمة بتهم تزوير ينفيها.