نتنياهو: سأتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في التعديلات القضائية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتخلى عن البند الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي والذي يتعلق بمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة، "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وتابع "لا أدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات".