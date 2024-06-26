برنامج اليمين الفرنسي المتطرف لـ"التشريعية".. 6 ملفات رئيسية بعناوين أوروبية

يتناول برنامج "التجمع الوطني" للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، والذي قدمه رئيسه جوردان بارديلا، مسألة أوروبا من خلال 6 محوار جوهرية.

وبحسب موقع "توت لوروب" اتخذ بارديلا، وهو أيضًا عضو في البرلمان الأوروبي، عددًا من التدابير التي تتعلق على وجه التحديد بالاتحاد، وهو الموضوع الذي تمكن حزب التجمع الوطني من تقديم رؤيته تجاهه خلال حملة الانتخابات الأوروبية.

الهجرة

وكما كان الحال دائمًا بالنسبة لحزب الجبهة الوطنية، تحتل الهجرة مكانًا مهمًا جدًا في برنامجه للانتخابات التشريعية، وإذا كان حزب اليمين المتطرف يريد تشديدًا واضحًا لسياسة الهجرة على المستوى الوطني، فهو يطالب بذلك أيضًا على المستوى الأوروبي.

وفي برنامجه، أعرب الحزب بشكل خاص عن رغبته في بدء المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقييد حرية الحركة في منطقة "شنغن".