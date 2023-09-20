ألمانيا تطالب بولندا بتوضيح مزاعم "احتيال خطيرة" بشأن نظام التأشيرات‎

طالبت ألمانيا الحكومة البولندية، بتوضيح مزاعم الاحتيال "الخطيرة" في التأشيرات قبل الانتخابات البولندية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، حسبما ذكرت مصادر في برلين الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية بولندية، أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.

وقال مسؤولون، إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر اتصلت بنظيرها البولندي وطلبت من سفير وارسو إلى برلين الحضور إلى وزارتها بشأن هذه القضية.

وطالبت برلين خلال المحادثات، وارسو بتقديم "توضيح سريع وكامل" لهذه الاتهامات "الخطيرة".

وتقول السلطات إن المخطط ربما شمل مئات من تأشيرات العمل البولندية، بينما تقول المعارضة إن العدد الحقيقي قد يصل إلى نحو 250 ألفًا.