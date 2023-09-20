ألمانيا تطالب بولندا بتوضيح مزاعم "احتيال خطيرة" بشأن نظام التأشيرات
طالبت ألمانيا الحكومة البولندية، بتوضيح مزاعم الاحتيال "الخطيرة" في التأشيرات قبل الانتخابات البولندية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، حسبما ذكرت مصادر في برلين الأربعاء.
وذكرت تقارير إعلامية بولندية، أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.
وقال مسؤولون، إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر اتصلت بنظيرها البولندي وطلبت من سفير وارسو إلى برلين الحضور إلى وزارتها بشأن هذه القضية.
وطالبت برلين خلال المحادثات، وارسو بتقديم "توضيح سريع وكامل" لهذه الاتهامات "الخطيرة".
وتقول السلطات إن المخطط ربما شمل مئات من تأشيرات العمل البولندية، بينما تقول المعارضة إن العدد الحقيقي قد يصل إلى نحو 250 ألفًا.
وأعلنت المخابرات البولندية الأسبوع الماضي احتجاز 7 أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر والتي يخوض فيها الحزب الحاكم الانتخابات ببرنامج مناهض للهجرة.
وتم اعتقال 3 من السبعة، وفقًا لمكتب المدعي العام، الذي يقود تحقيقًا في الاحتيال المزعوم للحصول على تأشيرات بشكل احتيالي.
وذكرت وسائل إعلام بولندية أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه "أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين".
واستقال نائب وزير الخارجية بيوتر فاورزيك بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو "غياب التعاون الكافي".
واستخدم حزب القانون والعدالة الحاكم لسنوات خطابًا مناهضًا للمهاجرين، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لفوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2015.
واتهمت المنظمات غير الحكومية الحكومة بالانخراط في عمليات صد قسرية للمهاجرين الذين يسعون لعبور الحدود من بيلاروس بشكل غير قانوني ورفض طلبات اللجوء المشروعة.
وأكد مسؤولون ألمان، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أن برلين تسعى للحصول على معلومات من بولندا حول عدد التأشيرات التي تم إصدارها وجنسية المستفيدين.
وأكدوا أن وارسو أطلعت برلين على التحقيق.
وكانت الشرطة الفدرالية الألمانية عززت بالفعل عمليات التفتيش على الحدود البولندية قبل اندلاع الفضيحة بسبب زيادة تدفق المهاجرين.