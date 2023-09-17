تايوان تعلن رصد 28 طائرة حربية صينية قرب سواحلها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الأحد، عن رصد 28 طائرة حربية صينية قرب سواحل الجزيرة، عبَرت معظمها خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان.

وقالت الوزارة إن "عشرين طائرة تم رصدها الأحد عبر خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني الرئيس ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي"، مضيفة أن "بكين تجري مناورات بعيدة المدى وتدريبات، وأنها تراقب الوضع بواسطة طائرات وسفن دوريات".

وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها وتؤكد عزمها على استعادتها ولو بالقوة، وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه عام 2016 مع وصول تساي إنغ- وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة.