ظهر بلا ملابس.. مرشح لمنصب حاكم ولاية يصدم الأمريكيين (فيديو)

أحدث ظهور مرشح أمريكي لمنصب حاكم ولاية "كارولينا الجنوبية"، بلا ملابس، في مقطع مصور، صدمة عارمة في الأوساط الأمريكية، وسط مطالبات بسحب ترشحه للمنصب.

وكان ويليام مولينز ماكليود مرشح الحزب الديمقراطي في ولاية "كارولينا الجنوبية" لمنصب حاكم الولاية، قد ظهر في مقطع يتجول بملابس داخلية وحذاء فقط، وفق محطة WCBD-TV الإخبارية.

وانتشر مقطع فيديو يوثف لحظة القبض على مكليود وهو يتجول بملابسه الداخلية ويتفوه بكلام غير مفهوم في سيارة شرطة في مدينة "تشارلستون" ويوجه تهديدات غامضة لمسؤولي إنفاذ القانون وشخصيات سياسية.

واعتقلت الشرطة مكليود، البالغ من العمر 53 عاماً، في 15 مايو/ أيار بعد أن شوهد "يصرخ بأعلى صوته" أثناء التجول بالمدينة مرتدياً الملابس الداخلية وحذاءه فقط، وفق بيان للشرطة.

وأصبح مكليود، وهو محام بارز في "تشارلستون" وترشح لمنصب الحاكم عام 2010، أول ديمقراطي يعلن رسمياً دخوله سباق 2026 يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات كاميرا جديدة تم نشرها، المسؤول الأمريكي ووالد 4 أطفال، وهو يشتم ويتصرف بشكل متقلب في مؤخرة سيارة الشرطة.

وعندما سأل ضابط الشرطة مكليود عن اسمه، أجاب: "لا يهم، صديقي. صدقني، أنا من أعدل البشر الذين مشوا على هذه الأرض".

وأضاف: "أنا مجرد إنسان... سأخبرك، هل تريد أن أعطي نفسي اسما؟ سوبرمان يبدو جيداً. أنا سوبرمان".

وخلال الحادثة، أشار مكليود إلى حملته الانتخابية، قائلاً: "دعوني أخبركم شيئاً، عندما أصبح حاكماً".

وهدد خصومه السياسيين قائلاً: "سأكسر أسنانك اللعينة"، في إشارة إلى النائب العام الجمهوري آلان ويلسون، الذي ينافسه على المنصب.

ورفض مكليود الخروج من السيارة عند وصولهم إلى مركز الشرطة، وشتم عناصر الشرطة وقال: "لا يهمني شيء، فقط اخلعوا هذه القيود عني. لن أخرج من هذه السيارة. لن أفعل. حان وقت النوم".

وبينما لم يتضح ما إذا تم فحص مكليود للكحول أو المخدرات في ذلك الوقت، أفاد تقرير أولي بأن عينيه كانتا "محمرتين للغاية وواسعتين جداً"، وهي أعراض وصفها الضابط بأنها "نمطية لشخص تحت تأثير منبه مخدر".

ويواجه مكليود تهمًا تتمثل في جنحة بسوء السلوك، لكنه وصف اعتقاله بأنه "غير قانوني".