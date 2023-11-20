أبرز ردود الفعل الدولية على انتخاب ميلي رئيسًا للأرجنتين
هنّأ رؤساء دول وحكومات ومؤسسات وشخصيات سياسية، من أميركا اللاتينية والعالم، الليبرالي خافيير ميلي على انتخابه رئيساً للأرجنتين أمس الأحد.
وتاليا أبرز ردود الفعل على النتائج الرسمية الجزئية، التي منحت الفوز لميلي بفارق يزيد عن 10 نقاط مئوية على وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا.
البرازيل
تمنّى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا النجاح للإدارة الأرجنتينية الجديدة، وذلك في رسالة على موقع "إكس" لم يذكر فيها الفائز في انتخابات الأحد.
وكتب لولا "أتمنى حظا سعيدا ونجاحا للحكومة الجديدة. الأرجنتين بلد عظيم يستحق كل احترامنا. البرازيل ستكون دائما حاضرة للعمل مع إخواننا الأرجنتينيين".
كذلك، هنّأ الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) ميلي، قائلا إن "الأمل يشرق مجددا" في المنطقة.
وكتب الزعيم البرازيلي السابق اليميني المتطرف على منصة "إكس"، أنّه يأمل بأن "تهب الرياح الجيدة على الولايات المتحدة والبرازيل" حتى "يعود الصدق والتقدم والحرية".
الولايات المتحدة
هنأت الولايات المتحدة ميلي على فوزه، مشيدة بـ"الإقبال الكبير والسير السلمي لعملية التصويت".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذه الانتخابات هي "شهادة للمؤسسات الانتخابية والديمقراطية في الأرجنتين"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب ميلي وحكومته بشأن أولويات مشتركة".
من جهته هنأ الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأحد، ميلي على انتخابه رئيسا للأرجنتين، معتبرا عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" أنه سيعمل على "تغيير" بلاده.
وكتب ترامب متوجها إلى ميلي: "أنا فخور جدا بك. ستغير بلدك وتجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".
الاتحاد الأوروبي
بعث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "تهانيه" إلى خافيير ميلي الإثنين، داعياً إلى مواصلة التعاون بين الاتحاد والأرجنتين التي تعدّ "شريكاً وثيقاً".
كذلك، هنّأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ميلي، وأشار إلى "العلاقة الوثيقة والبنّاءة والواسعة النطاق" بين الاتحاد والأرجنتين، "على أساس القيم المشتركة".
الصين
هنّأت الصين ميلي وقالت إنّها تريد مواصلة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، رغم أنّ الرئيس المنتخب كان أعلن رفضه التعامل مع "الشيوعيين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنّ "تطوير العلاقات بين الصين والأرجنتين... أنتج فوائد ملموسة للشعبين".
وكان ميلي قد صرّح خلال حملته الانتخابية بأنّه يريد إنهاء العلاقات التجارية مع الصين التي تعدّ واحدة من الشركاء الاقتصاديين الأوائل في البلاد، مؤكداً أنّه "لن يتعامل مع الشيوعيين".
صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي أنّه يأمل في "العمل بشكل وثيق" مع ميلي "لوضع وتنفيذ خطّة صلبة قادرة على حماية استقرار الاقتصاد الكلّي وتعزيز النمو الشامل لجميع الأرجنتينيين"، وفقاً لرسالة نشرتها المديرة العامّة للصندوق كريستالينا غورغييفا.
وتحظى الأرجنتين، التي تمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من 20 عاماً، بأكبر خطة مساعدات من الصندوق حتى الآن.
الهند
هنّأ رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي ميلي الإثنين، وقال على شبكات التواصل الاجتماعي: "أتطلّع للعمل بشكل وثيق معكم لتنويع وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الهند والأرجنتين".
والهند رابع شريك تجاري للأرجنتين، وفقاً لأرقام الحكومة الهندية.
تشيلي
أشاد رئيس تشيلي غابرييل بوريتش بـ"خافيير مايلي لانتصاره"، كما أشاد بماسا "لاعترافه بجدارة بهزيمته".
وقال الرئيس اليساري في رسالة تهنئة: "إلى شعب الأرجنتين، أتمنّى الأفضل وأعلم أنّكم ستحظون دائماً باحترامنا ودعمنا. وبصفتي رئيساً لتشيلي، سأعمل بلا كلل للحفاظ على دولتينا الشقيقتين متحدتين".
كولومبيا
هنّأ رئيس كولومبيا اليساري الراديكالي غوستافو بيترو ميلي على انتخابه، معتبرا في الوقت ذاته أن انتصار اليمين المتطرّف في الأرجنتين أمرٌ "محزن لأمريكا اللاتينية".
وقال بيترو: "فاز اليمين المتطرّف في الأرجنتين، لقد كان هذا قرار مجتمعها. إنّه أمر محزن بالنسبة لأميركا اللاتينية وسنرى... العلاقات بين كولومبيا والأرجنتين، والروابط بين شعبيهما ستظلّ في إطار الاحترام المتبادل".
باراغواي
قال رئيس باراغواي المحافظ سانتياغو بينيا: "باسم شعب باراغواي، أحيي شعب الأرجنتين الشقيق على هذا اليوم الانتخابي المثالي".
وأضاف: "أهنّئ خافيير ميلي على انتصاره وأقدّم يد باراغواي الودية والأخوية لتعزيز العلاقات بين بلدَينا".
روسيا
قال السفير الروسي لدى الأرجنتين ديمتري فيوكتيستوف إنّ "الإدارة المستقبلية أمامها الكثير لتفعله للتغلّب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب وكالة "تاس".
كذلك، أعرب فيوكتيستوف عن أمله في "أن يستمر الالتزام بالتعدّدية القطبية والسياسة الخارجية المستقلّة والحماية الصارمة للمصالح الوطنية".