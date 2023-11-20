أبرز ردود الفعل الدولية على انتخاب ميلي رئيسًا للأرجنتين

هنّأ رؤساء دول وحكومات ومؤسسات وشخصيات سياسية، من أميركا اللاتينية والعالم، الليبرالي خافيير ميلي على انتخابه رئيساً للأرجنتين أمس الأحد.

وتاليا أبرز ردود الفعل على النتائج الرسمية الجزئية، التي منحت الفوز لميلي بفارق يزيد عن 10 نقاط مئوية على وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا.

البرازيل

تمنّى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا النجاح للإدارة الأرجنتينية الجديدة، وذلك في رسالة على موقع "إكس" لم يذكر فيها الفائز في انتخابات الأحد.

وكتب لولا "أتمنى حظا سعيدا ونجاحا للحكومة الجديدة. الأرجنتين بلد عظيم يستحق كل احترامنا. البرازيل ستكون دائما حاضرة للعمل مع إخواننا الأرجنتينيين".

كذلك، هنّأ الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022) ميلي، قائلا إن "الأمل يشرق مجددا" في المنطقة.

وكتب الزعيم البرازيلي السابق اليميني المتطرف على منصة "إكس"، أنّه يأمل بأن "تهب الرياح الجيدة على الولايات المتحدة والبرازيل" حتى "يعود الصدق والتقدم والحرية".