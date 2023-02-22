ألمانيا.. مطالبات بتسريع إجراءات فصل "المتطرفين اليمينيين" من دوائر الحكومة‎‎

ومن هنا، تضغط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، من أجل تغيير قانون الانضباط، بحيث يخسر الموظفون المتطرفون وظائفهم بشكل أسرع، حسب ما ورد في موقع "دويتشه فيله".

وتشدد الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، على أن وزارتها لن "تسمح بتخريب دولة القانون الديمقراطية من الداخل من خلال المتطرفين، فإذا تضررت سلامة الدولة، فإن ذلك سيكون خطيرا".

وتشير الوزيرة في سياق دعوتها لتعديل القانون الى أن "من يرفض الدولة فلا يمكنه أن يخدمها، لذلك يجب أن تكون لكل حالة تطرف عواقب واضحة".

وفي حال الموافقة على خطة الوزيرة المقترحة كمسودة قانون يتعين موافقة البرلمان عليه، فإن السلطات الألمانية ستتمكن من "فصل المتطرفين المشتبه بهم من الخدمة، من خلال إجراء إداري مباشر، دون الحاجة الى رفع دعوى أمام المحاكم".

وتلقت وزيرة الداخلية الألمانية الدعم من وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ، الذي قال: "نحن نتوقع بالفعل من موظفي الخدمة العمومية لدينا أن ينشطوا من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون، وبالتالي يجب التصرف بسرعة وحزم، في حال وُجد متطرفون يمينيون".