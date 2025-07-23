وسط ترقب لرد روسيا.. إسرائيل تكشف تفاصيل صفقة السلاح المليارية مع رومانيا

كشفت شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، عن تفاصيل جديدة بشأن أكبر صفقة عسكرية بتاريخ إسرائيل، والتي أعلنت عنها الحكومة الرومانية اليوم بقيمة 2.3 مليار دولار، وفق ما ذكر موقع "آيس" العبري.

ووقعت وزارة الدفاع الرومانية وشركة رافائيل على عقد الصفقة بعد مفاوضات سرية استمرت عدة أشهر، وسط ترقب لردود الفعل الروسية، مع تصاعد التوتر بين الدولتين.

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ووفق التقرير العبري، أعلنت الحكومة الرومانية عن توقيع الاتفاق لشراء سبعة أنظمة دفاع جوي من طراز "سبايدر" الإسرائيلي.

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة الرومانية، تبلغ قيمة الصفقة 2.3 مليار دولار أمريكي (حوالي 2.1 مليار يورو).



وذكر البيان أن الاتفاق لا يشمل الشراء فحسب، بل يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك مع الصناعات المحلية في رومانيا، والدعم الفني، والتدريب، والصيانة.

ووفق وثائق مقدمة إلى البرلمان الروماني، سيتم تحويل التمويل تدريجيًّا بشكل سنوي، وحسب عملية التوريد والتنفيذ.

وتُعد هذه الصفقة جزءًا من التزام رومانيا بهدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وفقًا لاتفاقيات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي الصفقة في وقت عززت فيه رومانيا دفاعاتها الجوية بعد سقوط بضع طائرات روسية دون طيار على أراضيها، في إطار القتال الدائر في أوكرانيا.

وتُعرّف الشركة المُصنعة النظام المُشترى بأنه مرن وقادر على التعامل مع الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المُسيّرة والمقاتلات، ويتألف من مكونات أرضية ورادارات وصواريخ اعتراضية.