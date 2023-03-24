زلّة جديدة من بايدن.. سلاح بيد السياسيين ورسالة عشق من جيل
ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، زلة لسان جديدة خلال إلقائه خطابا، أجبرت البيت الأبيض على إجراء تصحيح على نص الخطاب بعد يوم من إلقائه.
وأثارت زلة بايدن الجدل وفتحت الباب مرة أخرى حول سبب وقوعه المتكرر في مثل هذه الأخطاء.
وبينما كان بايدن يدلي بخطابه بمناسبة "شهر تاريخ المرأة" والذي حاول من خلاله إبراز الدعم للمرأة ومحاربة العنف الموجه ضدها، قال بايدن "أنت تعلم لكن هذا يعتمد على خطوات أخرى اتخذتها واتخذناها، مثل أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا للمساعدة في إبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي المستشارين السياسيين المحليين ".
ورود عبارة "المستشارين السياسيين المحليين"، كان محط تساؤل وفتح سيلا من التعليقات المحرجة، ليصحح البيت الأبيض على الفور نص الخطاب، بتعديل "المستشارين السياسيين المحليين" إلى عبارة "المعتدين المنزليين المدانين".
ولكن لم تكن الزلة تلك وحدها ما كان غريبا بخطاب بايدن، ففي بداية خطابه تحدث عن موقف غريب مع السيدة الأمريكية الأولى قائلا: "جيل تضع رسائل على مرآتي، حيث أحلق، لذا أتأكد من رؤيتها. وأحد الأشياء التي تم وضعها منذ حوالي عام كانت -توقف عن محاولة جعلني أحبك-".
ولدى بايدن تاريخ طويل من الزلات المحرجة، ولكن كان القاسم المشترك الأكبر في تلك الزلات هو الحديث عن النساء، كتفاخره في فبراير الماضي خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض بأن "أكثر من نصف النساء" في فريقه "من النساء".