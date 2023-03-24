زلّة جديدة من بايدن.. سلاح بيد السياسيين ورسالة عشق من جيل

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، زلة لسان جديدة خلال إلقائه خطابا، أجبرت البيت الأبيض على إجراء تصحيح على نص الخطاب بعد يوم من إلقائه.

وأثارت زلة بايدن الجدل وفتحت الباب مرة أخرى حول سبب وقوعه المتكرر في مثل هذه الأخطاء.

وبينما كان بايدن يدلي بخطابه بمناسبة "شهر تاريخ المرأة" والذي حاول من خلاله إبراز الدعم للمرأة ومحاربة العنف الموجه ضدها، قال بايدن "أنت تعلم لكن هذا يعتمد على خطوات أخرى اتخذتها واتخذناها، مثل أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا للمساعدة في إبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي المستشارين السياسيين المحليين ".