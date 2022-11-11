انهيار جسر استراتيجي في "خيرسون" بأوكرانيا

نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن سكان قولهم، إن جسر "أنتونيفسكي"، وهو الطريق الوحيد القريب الذي يعبر من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى الضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا لنهر "دنيبرو"، قد انهار.

ونشرت الهيئة صورة تظهر أجزاء كاملة من الجسر وقد انهارت، ويقع الطريق التالي الذي يعبر نهر دنيبرو على بعد أكثر من 70 كيلومترًا من مدينة خيرسون، فيما لم يتضح بعد سبب انهيار الجسر.

وأعلنت روسيا، يوم الأربعاء، انسحابها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو إلى الجانب الآخر.