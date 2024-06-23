حمى الخطابات والاتهامات تتصاعد.. حملات الانتخابات الفرنسية تدخل منعرجا حاسما

تدخل حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا منعرجها الحاسم قبل أسبوع من موعد التصويت، وتزداد حمى الخطابات والاتهامات المتبادلة ارتفاعًا.

وشنّ المرشح اليساري وزعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون هجومًا "مزدوجًا" على الرئيس إيمانويل ماكرون، وعلى خصمه من اليمين المتطرف جوردان بارديلا قائلا إنّ "بارديلا هو ماكرون مغطى بالعنصرية"، وفق تعبيره.

بين اليمين واليسار

وأضاف ميلينشون، الذي حضر اجتماعا اليوم الأحد في مونبيلييه، أن رئيس الدولة "يقوم بحملة من أجل أن يكون هناك رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني لأنه يسخّر وقته لضربنا" بحسب تعبيره.

ورفض ميلينشون "فرض نفسه" رئيسًا للحكومة إذا فاز ائتلاف اليسار في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، التي تجري في 7 يوليو المقبل.

وفي المقابل يسعى رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف ومرشحه لرئاسة الحكومة، جوردان بارديلا، إلى لعب ورقة "الاسترضاء" وجمع الفرنسيين.

وقال "أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيسا لوزراء كل الشعب الفرنسي، دون أي تمييز"، مؤكدا أنه لن يقبل بالجلوس في قصر "ماتينيون" إلا إذا حصل على الأغلبية المطلقة خلال الانتخابات التشريعية.