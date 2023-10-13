وزير الدفاع الأمريكي سيزور إسرائيل الجمعة

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور إسرائيل، الجمعة، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، طالبًا عدم ذكر اسمه، "يتطلع إلى التحدث باستفاضة مع الزعماء الإسرائيليين حول تخطيطهم للعمليات وأهدافهم في هذا الصراع"، مضيفًا: "سيبحث الوزير أوستن احتياجات إسرائيل من المساعدات الأمنية هناك".