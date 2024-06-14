بعد أن فقد أحد أضلاعه.. نتنياهو يشكّل مجلس الحرب الجديد

اتجهت الأنظار صوب مجلس الحرب الإسرائيلي، وسط أسئلة بشأن جدوى استمراره بعد أن فقد أحد أضلاعه، إثر استقالة زعيم كتلة "معسكر الدولة" بيني غانتس من الحكومة.

ومجلس الحرب الإسرائيلي، الذي تشكل قبل قرابة 8 أشهر، هو المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية بشأن الحرب على قطاع غزة وما يحيط بها من ملابسات.

وكان يضم المجلس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، وشريكه المستقيل أيضًا غادي أيزنكوت.

واجتمع مجلس الحرب للمرة الأولى منذ استقالة غانتس، أمس الخميس، بتركيبة جديدة خماسية، طغى عليها شخصيات تنتمي لحزب "الليكود"، علاوة على حزب "شاس" الحريدي، وخلت من نواب "الصهيونية الدينية" بشكل كامل، الأمر الذي فتح الباب أمام انتقادات.

حلقة الوصل

ووفق تقرير قناة "الأخبار 12"، الليلة الماضية، تشكل المجلس الجديد من نتنياهو وغالانت، وانضم إليهما وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأخير يحمل الجنسية الأمريكية، ومن الراجح أن يكون وجوده في مجلس الحرب يعود لعلاقاته القوية داخل الإدارة الأمريكية.