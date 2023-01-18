البيت الأبيض: بايدن تلقى خطابًا من المعتقل الأمريكي في إيران سياماك نمازي
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إنه تلقى خطابًا موجهًا إلى الرئيس جو بايدن من سياماك نمازي، وهو مواطن إيراني أمريكي معتقل في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهمة التجسس، ووصف استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي بأنه أمر "شائن".
وقالت المتحدثة كارين جان بيير للصحفيين: "مازلنا ملتزمين بتأمين حريته، والحكومة الأمريكية تواصل العمل على إعادته إلى الوطن إلى جانب مواطنين أمريكيين معتقلين دون سند قانوني في إيران، استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي أمر شائن".