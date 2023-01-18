البيت الأبيض: بايدن تلقى خطابًا من المعتقل الأمريكي في إيران سياماك نمازي

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إنه تلقى خطابًا موجهًا إلى الرئيس جو بايدن من سياماك نمازي، وهو مواطن إيراني أمريكي معتقل في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهمة التجسس، ووصف استخدام إيران للاعتقال كورقة للضغط السياسي بأنه أمر "شائن".