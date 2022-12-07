اختراق شبكة الهاتف المحمول في إيران

وبدوره، قال مركز رصد الزلازل الإيراني، "لم نعلن عن أي تحذير بشأن الزلزال ولا يمكن توقع حدوثه"، مضيفًا "لم يكن لدينا أي نشاط غير طبيعي في الأيام القليلة الماضية".

واعتبر المركز في بيان له أن "تلقي رسالة تحذير من وقوع زلزال، هو رسالة مزيفة".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قرصنة شبكة الهاتف المحمول التابع لوزارة الاتصالات الإيرانية.