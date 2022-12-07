اختراق شبكة الهاتف المحمول في إيران
أعلن التلفزيون الإيراني، الأربعاء، عن اختراق شبكة الهاتف المحمول الذي تملكه شركة الاتصالات التابعة للحكومة الإيرانية.
وقالت قناة "خبر" الإيرانية، إن "شركة الاتصالات الخلوية التي تملكها الحكومة تعرضت اليوم لهجوم سيبراني من الخارج"، دون ذكر تفاصيل.
فيما قالت وكالات أنباء إيرانية، إن "الجهة التي قامت بقرصنة شركة الاتصالات الإيرانية المعروفة بـ (همراه أول)، بعثت برسالة إلى جميع المشتركين تدعوهم فيها للخروج من المنازل بعد الحديث عن زلزال مرتقب".
وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن "مستخدمي الهواتف المحمولة في طهران تلقوا رسالة تحذير بشأن زلزال مرتقب بعد عملية القرصنة الإلكترونية لشركة الاتصالات الإيرانية".
وبدوره، قال مركز رصد الزلازل الإيراني، "لم نعلن عن أي تحذير بشأن الزلزال ولا يمكن توقع حدوثه"، مضيفًا "لم يكن لدينا أي نشاط غير طبيعي في الأيام القليلة الماضية".
واعتبر المركز في بيان له أن "تلقي رسالة تحذير من وقوع زلزال، هو رسالة مزيفة".
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قرصنة شبكة الهاتف المحمول التابع لوزارة الاتصالات الإيرانية.