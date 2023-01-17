وفد أمريكي يرفض لقاء سموتريتش وبن غفير

وتعد إسرائيل المحطة الأخيرة في الزيارة التي يجريها وفد المشرعين الأمريكيين للشرق الأوسط، والتي شملت المغرب، والبحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح التقرير، أن الوفد الذي يضم 7 نواب، 4 من الحزب الديمقراطي و3 من الجمهوري، سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه بعدها سيلتقي رئيس الكنيست أمير أوحانا، قبل أن يلتقي شخصيات معارضة، ومنهم يائير لابيد.

وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية كذلك، أكدت مصادر للموقع العبري أنه "لا لقاءات بين الوفد وبين حزبي اليمين المتطرف".

وكان مسؤولون أمريكيون أعربوا عن قلقهم العميق في الشهور الأخيرة بشأن تشكيلة وزراء حكومة نتنياهو، وأن ضغوطا أمريكية أدت إلى استبعاد سموتريتش من منصب وزير الدفاع.

وكان السفير الأمريكي بالقدس المحتلة توم نايدس قد تهرب أخيرا من الرد على سؤال بشأن إذا ما كان يعتزم عقد مقابلات مع سموتريتش أو بن غفير، ورد على صحفيين بالقول: "سأعمل مع رئيس الحكومة نتنياهو".