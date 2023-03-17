البنتاغون: الخارجية توافق على بيع محتمل لصواريخ "توماهوك" لأستراليا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ كروز من طراز "توماهوك" لأستراليا في صفقة تصل قيمتها إلى 895 مليون دولار، وفقا لرويترز.

وقالت البنتاغون، إن الحزمة ستشمل نحو 220 صاروخ كروز توماهوك ودعما فنيا، وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة اليوم.