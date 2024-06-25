بسبب "جرائم الحرب".. فندق ياباني يرفض إقامة سائح إسرائيلي

انتقد مسؤولون محليون في اليابان أحد الفنادق في مدينة كيوتو اليابانية قام بإلغاء حجز سائح إسرائيلي بسبب "جرائم حرب"، معتبرين ذلك مخالفًا للوائح.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن فندق"هوتيل ماتيريال" رفض حجزًا لعميل إسرائيلي، في يونيو/ حزيران الجاري، للاشتباه بصلته بالجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجومه على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

واعتبرت بلدية كيوتو، في بيان، أن سبب عدم قبول الفندق لحجز عميلها الأجنبي "ليس سببًا مشروعًا لرفض الإقامة".

وأضاف البيان، أنه تم تحذير الفندق شفهيًا وخطيًا.