صحف عالمية: أوكرانيا على أبواب أزمة الشتاء.. و"كابوس اليمين" ينتظر نتنياهو

سلطت صحف عالمية في تغطيتها للأحداث صباح الأربعاء الضوء على تفاقم الأوضاع في أوكرانيا جراء الضربات الجوية الروسية التي تستهدف، منذ قرابة الشهر، وبشكل ممنهج، البنية التحتية للطاقة لدى جارتها.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله إن كييف ترغب في أن يفهم شركاؤها أن الاتحاد الروسي "ببساطة يقتل شعبنا بشكل جماعي".

وصرح بودولياك، إنه يتعين على الحلفاء الغربيين لأوكرانيا "على وجه السرعة" تسليم بلاده صواريخ الدفاع الجوي والطائرات دون طيار لحماية البنية التحتية للطاقة، محذرًا "إذا لم يفعلوا ذلك، سيشاهدنا شركاؤنا ونحن نموت من البرد على شاشة التلفزيون".

وفي حديثه إلى "الإندبندنت"، صرح بودولياك، بأن لموسكو هدفًا واحدًا في حربها ضد كييف وهو "تدمير السكان المدنيين في أوكرانيا" من خلال جعلهم يتجمدون حتى الموت، داعياً الحلفاء، وخاصة بريطانيا، إلى المساعدة في إعادة بناء المنشآت المتضررة وإرسال المزيد من الأسلحة.

وأضاف "يجب أن تتخذ النخب السياسية في البلدان الشريكة لنا قرارها بالإجماع. يجب أن ينقلوا في أسرع وقت ممكن كل ما لديهم من أسلحة دفاعية حتى لا تقتل روسيا مواطني أوكرانيا بتجميدهم حتى الموت".

أزمة شتوية.. وتدابير بخيرسون

من جهتها، حذرت صحيفة "الغارديان" من أن أوكرانيا ستواجه "أزمة إنسانية شتوية"، حيث نقلت عن الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية في البلاد قوله، إن بلاده ستعاني وضعا مريرا ما لم تتمكن من منع انهيار إمدادات الكهرباء بسبب حملة القصف الروسي "التي لا هوادة فيها".

وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية صرح فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكرنرغو"، بأن "جميع محطات الطاقة غير النووية الكبيرة في البلاد تعرضت للقصف، بالإضافة إلى أكثر من 30٪ من محطات التوجيه الفرعية للشبكة".

ووصف كودريتسكي، الموقف بأنه "حاسم"، مكررا دعوات بلاده لمزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي للمساعدة في منع الهجمات الروسية المدمرة.

وأضاف "هذا هو أكبر هجوم صاروخي على البنية التحتية للكهرباء في التاريخ.. إنهم يحاولون على وجه التحديد تدمير نظام الطاقة الأوكراني".

وحذر كودريتسكي، في حديثه مع "الغارديان"، من أنه إذا استمرت الهجمات الروسية، فإن "انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا سيصبح أطول وأطول"، مضيفًا أنه على الرغم من جهود "أوكرنرغو"، لم يكن من الممكن إصلاح الشبكة بأسرع مما يتم تدميرها.

وقال المسؤول الأوكراني إن الكهرباء ضرورية أيضا للحفاظ على إمدادات الغاز، مضيفا "إذا كان العملاء سيقضون الكثير من الوقت دون كهرباء، وإذا لم تكن أنظمة التدفئة متصلة بالكهرباء، فسيؤدي ذلك إلى مشكلات إنسانية اجتماعية كبيرة.. روسيا تريد إحداث كارثة إنسانية في بلادنا".

وكانت روسيا استهدفت، الإثنين، محطات توليد الطاقة المائية للمرة الأولى في أوكرانيا بواقع 55 صاروخا من طراز "كروز" و5 طائرات مسيرة.

تهجير واسع

ميدانياً، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن روسيا تحركت الثلاثاء، لطرد المدنيين الأوكرانيين من منازلهم في رقعة أوسع من منطقة خيرسون المحتلة، وذلك مع تزايد المؤشرات على اقتراب معركة كبرى للسيطرة على المدينة الإستراتيجية.

وقالت الصحيفة الأمريكية "مع تقدم القوات الأوكرانية بشكل مطرد تحت نيران المدفعية الثقيلة، ورد أن الجنود الروس قاموا بتحصين المواقع الدفاعية حول المدينة، بما في ذلك المناطق السكنية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أوكراني قوله، إن الدعوات لمغادرة المنطقة كانت جزءًا من حملة لترويع وترحيل عشرات الآلاف من المدنيين عبر نهر دنيبرو إلى مناطق في الشرق لا تزال تحت سيطرة موسكو.

وفقا للصحيفة، وصف المسؤولون المحليون في المنطقة، الذين عينتهم موسكو، عملية النقل على أنها تهدف إلى حماية المدنيين، لكن التقارير الواردة من خيرسون أشارت إلى "وجود دوافع أقل لتطهير المدينة".

وأشارت الصحيفة إلى أن خيرسون، وهي مدينة ساحلية تقع على بعد حوالي 340 ميلا جنوب كييف، تعتبر ذات أهمية إستراتيجية كنقطة وصول إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، معتبرة أن خسارتها ستوجه ضربة إستراتيجية ومعنوية لروسيا.

فوز لولا "فرحة" لبوتين

من جانبها، رأت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن فوز الزعيم اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، برئاسة البرازيل، يعتبر "فرحة كبيرة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن الرئيس المنتخب حديثا قد يكون حليفًا كبيرًا للزعيم الروسي أكثر من الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأشارت المجلة إلى أن بوتين، كان استضاف بولسونارو، في الكرملين قبل أيام فقط من الغزو، فيما بدا وكأنه اجتماع قادة، وقالت إنه بعد ذلك، اتخذ الزعيم البرازيلي اليميني المتطرف موقفًا محايدًا تجاه الحرب في أوكرانيا.

وذكرت المجلة أن بوتين، سارع إلى الترحيب بفوز لولا، الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية الروسية، والتي بثت مقابلة أجراها الرئيس البرازيلي المنتخب في أيار/مايو قال فيها إن بوتين، "ليس وحده المسؤول عن الحرب".

وقال لولا، لمجلة "تايم" الأمريكية "ما كان ينبغي لبوتين أن يغزو أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة وأوروبا كانتا ينبغي أن تقولا إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو؛ ما كان سيحول دون حدوث الأزمة".

ولفتت المجلة إلى أن سيلسو أموريم مستشار السياسة الخارجية للرئيس لولا، أدان في آب/أغسطس العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا، وصرح بأنه في حالة انتخاب لولا، فإن الأخير لن يؤيد مثل هذه الإجراءات.

ونقلت "نيوزويك" عن جوناثان إيال، وهو خبير في الشأن الروسي، قوله "لا أعتقد أنها دولة أخرى (البرازيل) تقع في حضن بوتين. لكن ما هو صحيح هو أن تصريحات لولا أعطت مصداقية إضافية لادعاء بوتين، أن الدول الغربية فقط هي التي اتهمت روسيا بالغزو وأن الجنوب العالمي لديه موقف مختلف بطريقة ما".

وأضاف "إنه بالطبع انتصار لبوتين، إن موقف لولا مخيب للآمال للغاية."

"كابوس" نتنياهو

وفي الملف الإسرائيلي، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن المؤشرات الأولية للانتخابات العامة منحت كتلة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، تقدما ضئيلا؛ ما يمهد الطريق لعودة محتملة لزعيم حزب" الليكود".

وقالت الصحيفة إن نتنياهو، أصبح في موقع قطب يؤهله للخروج منتصرا من الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء. وأضافت أن المؤشرات التي نشرتها القنوات التلفزيونية الرئيسة الثلاث في إسرائيل قد توقعت أن تفوز الكتلة التي تضم حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"تجمع الصهيونية الدينية" اليمينية المتطرفة، وحزبان متطرفان يدعمان نتنياهو، تقليديًّا بنحو61 أو 62 مقعدًا.

وأضافت الصحيفة أن المؤشرات قد منحت أيضا حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد، والعديد من الحلفاء الأصغر حجماً 54-55 مقعدًا فيما بينهم، بينما توقعت أن تفوز الأحزاب العربية بـ 4 مقاعد في البرلمان (الكنيست).

وتابعت الصحيفة أنه إذا ثبت صحة الاستطلاعات، فإن كتلة نتنياهو (73 عامًا)، ستحظى بأغلبية ضئيلة في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، وأنه سيكون أمامه طريق للعودة إلى السلطة بعد أقل من 18 شهرًا من الإطاحة به من قبل تحالف مترامي الأطراف من ثمانية أحزاب.

وأردفت "بالنسبة لأنصاره، فإن رئيس الوزراء الأسبق المشاكس هو ضامن للاستقرار في منطقة مضطربة.. لكن بالنسبة لمنتقديه، فإن نتنياهو، الذي أمضى العامين الماضيين في محاربة مزاعم الفساد، وحلفاءه من اليمين المتطرف، الذين اقترحوا تغييرات شاملة في القضاء الإسرائيلي، يمثلون تهديدًا للمؤسسات الديمقراطية".

ورأت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو، سيواجه "كابوسا يمينيا مؤرقا" إذا فازت كتلته بأغلبية برلمانية، مشيرة إلى أن زعيم "الليكود" سيكون على الأرجح مدينًا لأحزاب اليمين المتطرف التي ساعدته على العودة مرة أخرى للسطة.

واعتبرت الصحيفة أيضاً أن تصويت أكثر من 10% - حتى ظهور المؤشرات الأولية - من الإسرائيليين لصالح حزب معاد للعرب بشكل علني مع وجود ممثلين معادين للمثليين "هو لحظة مخيفة للديمقراطية" الإسرائيلية المحدودة والهشة.

وقالت الصحيفة "إذا كان لنتنياهو، بالفعل مقاعد لتشكيل حكومة ائتلافية، فسيكون مدينًا بالفضل لشركائه المحتملين في الائتلاف - وهم (الصهاينة المتدينون) بقيادة بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير - الذين سيكون لديهم قائمة طويلة من المطالب. وكذلك الحزبان الأرثوذكسيان المتطرفان (شاس) و(يهدوت هتوراة)".

وأضافت الصحيفة "يبدو أن الليكود لا يزال عالقًا في 30 مقعدًا؛ ما يعني أن نتنياهو سيكون أقلية داخل حكومته.. وسيتمكن كل مشرع يميني متطرف من مضايقته. إنه تحالف كابوس لا يستطيع تجنبه".

وتابعت "لكن النتائج بعيدة كل البعد عن اليقين.. لا يزال من الممكن أن يحدث هذا، خاصة أن حزب البلد القومي العربي على وشك تجاوز العتبة الانتخابية.. وإذا فعل ذلك، فمن المحتمل أن تنخفض كتلة نتنياهو، إلى 60 مقعدًا، وسيبقى التعادل بين الكتل قائمًا".