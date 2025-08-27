logo
العالم

نجاة الرئيس الأرجنتيني بعد رشقه بحجارة وزجاجات من قبل متظاهرين (فيديو)

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 8:49 م

خرج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سالما بعد تعرّضه، الأربعاء، خلال مشاركته في تجمّع انتخابي، للرشق بحجارة وزجاجات من قبل متظاهرين مستائين من فضيحة فساد مفترضة في الدوائر المقرّبة منه، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

وكان ميلي يتنقّل في سيّارة تابعة للرئاسة في ضاحية بوينوس آيرس، في إطار حملة دعائية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل عندما راح متظاهرون يرشقونه بحجارة وزجاجات، فما كان من عناصر الأمن إلا أن أبعدوه من موقع الحادثة التي خرج منها سالما.

وتعرّضت سيّدة مؤيّدة للرئيس لإصابة ونقلت إلى المستشفى في سيّارة إسعاف.

