عشرات المهاجرين يفترشون الأرض في مطار بوسطن (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عشرات المهاجرين وهم يفترشون أرض مطار لوغان الدولي في بوسطن بالولايات المتحدة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يواصل المهاجرون التدفق إلى المطار، حيث ينام أكثر من 100 مهاجر على أرضيات المطار ويستخدمون المنشأة كمأوى.

ونقلت عن مصدر في الشرطة الأمريكية أن مئات الأشخاص الذين تم تصويرهم، وهم يصطفون على أرضيات المركز الجوي الرئيس في بوسطن بأسرّة مؤقتة ومراتب هوائية، هم مهاجرون يستخدمون المنشأة كمأوى.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أكد ارتفاع عدد المهاجرين الذين تم إيواؤهم في المطار في الأسابيع الأخيرة، بعد أن كان عددهم بضع عشرات قبل أشهر.